Stand: 11.07.2024 15:10 Uhr Regionalliga Nord: SV Todesfelde gegen VfB Lübeck

Die Fußballer vom SV Todesfelde (Kreis Segeberg) spielen ihr erstes Spiel in der Regionalliga Nord beim Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Die Liga hat bekannt gegeben, dass das Eröffnungsspiel am Freitag, 26. Juli, an der Lübecker Lohmühle steigt. Die Fans beider Clubs sind befreundet, was die Vorfreude auf das Derby umso größer macht. Die weiteren Paarungen werden noch bekannt gegeben.

