Stand: 25.04.2025 11:04 Uhr Demos in Itzehoe: Straßen und Parkplätze in Innenstadt gesperrt

Am Sonnabend (26.4.) müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Itzehoe (Kreis Steinburg) mit erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr rechnen. Betroffen ist vor allem der Innenstadtbereich. Die Polizei Itzehoe rät daher, die Innenstadt weiträumig zu umfahren, denn nur in begründeten Ausnahmefällen wird die Durchfahrt erlaubt. Hintergrund sind mehrere Demonstrationen, die für Sonnabend angemeldet sind. Drei Versammlungen werden zu Fuß auf unterschiedlichen Routen durch die Stadt geleitet. Von den Sperrungen betroffen sind folgende Straßen und Parkplätze:

Von 12.30 Uhr bis 16 Uhr : Meierei-Platz, Schumacherallee, Adenauerallee, Konsul-Rühmann-Straße, Leuenkamp, Brückenstraße, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Viktoriastraße, Theatervorplatz

: Meierei-Platz, Schumacherallee, Adenauerallee, Konsul-Rühmann-Straße, Leuenkamp, Brückenstraße, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Viktoriastraße, Theatervorplatz Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr: Malzmüllerwiesen, Schumacherallee, Adenauerallee, Bahnhofstraße, Dithmarscher Platz und auf gleicher Strecke zurück

Malzmüllerwiesen, Schumacherallee, Adenauerallee, Bahnhofstraße, Dithmarscher Platz und auf gleicher Strecke zurück Von 14 Uhr bis 17 Uhr: Malzmüllerwiesen, Schumacherallee, Adenauerallee, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Lehmwohldstraße, Adolf-Rohde-Straße, Langer Peter, Juliengardeweg, Brunnenstraße, Sandkuhle, Htm. D. Klosterhof, Sandberg, Berliner Platz, Große Paaschburg, Ritterstraße, Schumacherallee, Malzmüllerwiesen

Diese Parkplätze Malzmüllerwiesen, Dithmarscher Platz, der Wochenmarktplatz und der Parkplatz Breitenburger Straße/Stiftstraße (Meiereiparkplatz) werden vollständig gesperrt. Autos, die am Sonnabend noch dort stehen, werden nach Angaben der Stadt kostenpflichtig abgeschleppt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Itzehoe Kreis Steinburg