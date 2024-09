Stand: 10.09.2024 16:22 Uhr Raubüberfall in Heiligenhafen: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend ist ein 49-jähriger Mann in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) Opfer eines Raubüberfalls geworden. In der Straße "Thulboden" griffen zwei vermummte Männer den Mann von hinten an. Nachdem das Opfer zu Boden ging, entriss einer der Täter ihm einen roten Rucksack und eine Umhängetasche mit Bargeld. Als der 49-Jährige sich wehrte, zog der andere Angreifer ein Messer und verletzte ihn am Kopf. Die Täter flohen in Richtung Kreisverkehr Wilhelmsplatz.

Die Polizei in Oldenburg sucht nun nach Zeugen. Die Täter waren männlich, sportlich gebaut und trugen dunkle Kleidung sowie Kapuzen. Hinweise nimmt die Polizei in Oldenburg entgegen.

