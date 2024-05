Stand: 22.05.2024 16:48 Uhr Ratzeburg: Dompropst geht in den Ruhestand

Der Ratzeburger Dompropst Gert-Axel Reuß geht nach 23 Jahren im Amt in den Ruhestand. Am Sonntag wird er laut Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg offiziell verabschiedet. Um 14 Uhr beginnt im Dom in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Gottesdienst mit Propst Philip Graffam und Bischöfin Kirsten Fehrs, danach findet ein Gemeindefest statt. Die Nachfolge von Reuß steht noch nicht fest.

