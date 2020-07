Stand: 10.07.2020 07:38 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Quallen in der Ostsee: Warum treten sie in Massen auf?

Kein seltener Anblick in der Ostsee: Zahllose Quallen tummeln sich auf engstem Raum. Die Ohrenquallen sind für den Menschen zwar ungefährlich. Viele Badegäste gehen aber trotzdem nicht gerne ins Wasser, wenn sie derart umzingelt werden. Aber warum treten die Quallen so häufig in Massen auf? Ina Stoltenberg, Gastwissenschaftlerin am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, will genau das herausfinden. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die sogenannte Quallenblüte.

Warum treten Quallen so oft in Massen auf?







Quallen mögen das Gedränge nicht

Für ihre Forschung fährt Ina Stoltenberg regelmäßig auf die Kieler Förde raus. Und wird schnell fündig. Ihr Boot steckt mitten in einer riesigen Sammlung von Ohrenquallen. Grundsätzlich hat der Wind die Tiere in die Förde gedrückt. Dicht an dicht hängen sie nun vor Kiel fest. "Die Quallen fühlen sich hier nicht wirklich wohl, alleine kommen sie auch nicht wieder raus", sagt die Doktorandin. Das Problem: Die Tiere müssen nun gegeneinander ums Futter kämpfen.

Wo kommen die Quallen her?

Im Labor im Geomar untersucht Ina Stoltenberg die Quallen nun genauer. Größe und Fundort werden festgehalten und Gewebeproben genommen. Mit der genetischen Information soll der Ursprung der Quallen herausgefunden werden. Also wo genau aus der Ostsee sind die Tiere hergekommen? Wenn die Forscher das wissen - so die Hoffnung - können sie auch besser voraussagen, wie viele Quallen an bestimmten Orten erwartet werden können.

