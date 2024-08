Stand: 26.08.2024 16:36 Uhr Pumpenausfall legt Teile von Dithmarschen trocken

70.000 Dithmarscher hatten am Montag zwischen 10 bis 13 Uhr kein oder nur wenig Wasser zu Verfügung. Wie der Wasserverband Süderditmarschen berichtete, waren alle Pumpen des Wasserwerks ausgefallen. In einzelnen Gemeinden, wie zum Beispiel Brunsbüttel, sank lediglich der Wasserdruck, in Orten wie Tensbüttel und anderen umliegenden Gemeinden kam gar kein Wasser mehr aus dem Hahn. Nach Angaben der Wasserwerke soll ein technischer Fehler für den Ausfall der sechs Pumpen verantwortlich gewesen sein. Jetzt sollen externe Fachleute bei der Ursachenforschung helfen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen