Stand: 09.09.2024 11:20 Uhr Prozess nach Missbrauch von drei Jungen und einem Mädchen in Elmshorn

Mindestens 84 Mal soll sich ein Onkel an seinen drei Neffen und seiner Nichte vergangen haben. Laut Anklage dauerte das Martyrium der Kinder über mehr als ein Jahrzehnt - von 2012 bis in den Februar dieses Jahres. So soll der Mann sie immer einzeln missbraucht haben - unter anderem in Elmshorn, Heide, Schleswig und sogar in Neapel. Außerdem soll der Angeklagte kinder- und jugendpornografisches Material besessen haben. Er ist zur Zeit in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Untersuchungshaft. Weitere Informationen zu den Taten gibt es nicht: Um die Kinder zu schonen wurde die Öffentlichkeit zum Prozessbeginn ausgeschlossen.

