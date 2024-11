Stand: 27.11.2024 16:12 Uhr Projekt "Gut für Schulen": Schulen in Dithmarschen und Steinburg prämiert

Die Sparkasse Westholstein hat am Mittwochnachmittag in Meldorf zahlreiche Schulen im Rahmen des Wettbewerbs "Gut für Schulen" ausgezeichnet. Im Kreis Dithmarschen bekamen 18 Schulen eine Förderung, im Kreis Steinburg werden am Montag (2.12.) 25 Schulen geehrt. Der Wettbewerb findet laut einem Sprecher zum elften Mal statt. In diesem Jahr werden Preisgelder von insgesamt 60.000 Euro an Projekte vergeben, die außerhalb des Unterrichts umgesetzt wurden. In Dithmarschen bekommen die Wulf-Isebrand-Schule Albersdorf für ein Schulsport-Event und die Meldorfer Gelehrtenschule für ein Theaterstück über die Gefahren von Cybermobbing die Auszeichnung. Die Friedrich-Elvers-Schule in Heide bekommt eine Förderung für die Ausbildung von sogenannten Konflikt-Lotsen, die Streit unter Schülerinnen und Schülern schlichten können.

