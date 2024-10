Stand: 08.10.2024 09:51 Uhr Probleme bei der Schleibrücke in Kappeln

Die Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist derzeit nur einseitig benutzbar. Seit Sonntag ist eine Seite hochgeklappt. Auch am Dienstagmorgen war das noch der Fall. Laut Polizei sind technische Probleme der Grund. Die Brücke ist weiter in beide Richtungen befahrbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg