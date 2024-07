Stand: 15.07.2024 09:34 Uhr Schleswig: Landesarchiv sucht Fotos vom Prinzenpalais

Das Landesarchiv in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) sucht Fotos des Prinzenpalais und andere Erinnerungen an das Gebäude, in dem das Archiv seit 1990 untergebracht ist. Anlass ist der 325. Geburtstag der Dreiflügelanlage im kommenden Jahr. Dazu ist eine Ausstellung geplant.

Historisches Gebäude mit vielfältiger Geschichte

Nach ihrer Zeit als Adelshof hatte die repräsentative Dreiflügelanlage im vergangenen Jahrhundert viele Nutzungen: Dort waren unter anderem ein Restaurant, Hotelzimmer, ein Jazzkeller und auch ein Nachtclub untergebracht.

