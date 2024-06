Stand: 03.06.2024 09:45 Uhr Preisverleihung in Lübeck: "Demokratie bewahren und entwickeln"

Die Dräger Stiftung hat zu ihrem 50-jährigen Bestehen den Wettbewerb "Demokratie bewahren und entwickeln" ausgelobt. Am Montag werden im Lübecker Rathaus die Preise verliehen. Sie gehen an entsprechende Beiträge von Vereinen, Organisationen und Institutionen aus Lübeck und Umgebung. Insgesamt sind Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro ausgeschrieben. Laudator ist Altbundespräsident Joachim Gauck.

