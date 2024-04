Stand: 30.04.2024 11:45 Uhr Polizisten fühlen sich mit Elektroschockern sicherer

Seit rund zwei Jahren setzen Polizistinnen und Polizisten in Schleswig-Holstein Elektroschocker ein. Die Verwendung der Taser scheine geeignet, die Fallzahlen der Gewalt gegen Polizeibeamte zu verringern, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts. Einsatzkräfte berichteten demnach, dass sie sich selbst damit besser geschützt fühlen und das Gerät ihnen Handlungssicherheit vermittle. Insbesondere, wenn Kräfte erlebten, wie sich das Verhalten ihres Gegenübers dadurch deeskalierte, seien diese von den Tasern überzeugt worden.

Von Mai 2022 bis Ende September 2023 testeten Beamte des 1. Reviers in Neumünster, des Reviers Ahrensburg (Kreis Stormarn) und eines Spezialeinsatzkommandos Elektroschocker. Dabei setzten sie die Taser insgesamt 35 Mal ein. Allerdings wurden nur in zwei Fällen tatsächlich Schüsse abgegeben und dabei auch keine Menschen getroffen. In der Mehrheit der Fälle reichte die bloße Drohung mit dem Taser aus, hieß es.

Archiv 5 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2024 | 12:00 Uhr