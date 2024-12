Stand: 05.12.2024 16:48 Uhr Polizei sucht nach Hinweisen nach bewaffneter Person in Schleswig

Die Polizei hat am Donnerstagmittag mit mehreren Beamten in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) nach einer Person mit einer Schusswaffe gesucht. Laut Polizei hatte es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben. Bis zum Nachmittag suchten die Beamten und gingen entsprechenden Hinweisen nach. Die Suchmaßnahmen hätten jedoch zu keiner Feststellung einer Person geführt, so die Polizei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

