Stand: 25.10.2024 16:11 Uhr Polizei ruft zur Aktion: "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" auf

Weil es ab Sonntag mit der Zeitumstellung auf die Winterzeit auch noch eine Stunde früher dunkel wird, ruft die Polizei in Südholstein zur Aktion "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" auf. Denn die Polizei rechnet in den kommenden Monaten mit mehr Wohnungseinbrüchen. In Schleswig-Holstein gibt es laut Einbruchsstatistik in den Kreisen Stormarn, Pinneberg und Segeberg besonders viele Einbrüche, teilte Polizeisprecher Jan Winkler mit.

Spezielle Beratungen und Infoveranstaltungen der Polizei zum Einbruchsschutz

Die Polizei bietet deshalb Beratungen von speziell geschulten Präventionsbeamtinnen und -beamten an. Außerdem gibt es in den nächsten Wochen Informationsveranstaltungen. Winkler sagte weiter: "Letztlich brechen Einbrecher dort ein, wo sie die Gelegenheit sehen. Und da sind vor allem Einfamilienhäuser im Fokus. Weniger die Wohnung." Dabei kommt es stets auf das jeweilige Wohngebiet an. Zwischen Stadt und Land müsse ebenfalls unterschieden werden. Seit zwei Jahren steigen die Einbruchszahlen kontinuierlich an. Die Experten rechnen damit, dass sie demnächst wieder das Zahlen-Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen.

