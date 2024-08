Stand: 23.08.2024 15:22 Uhr Polizei kontrolliert nach Durchfahrtsverbot an Kieler Brücke

Nachdem in dieser Woche der zehnte Lkw innerhalb kürzester Zeit an der Baustellenbrücke in der Alten Lübecker Chaussee in Kiel hängengeblieben ist, kontrolliert nun die Polizei auf der Strecke. Nach Angaben eines Sprechers überprüfen die Beamten, ob sich die Fahrer der Lastwagen an das Durchfahrtsverbot halten. Zurzeit werden die beiden Eisenbahnbrücken in der Alten Lübecker Chaussee erneuert, dafür stehen dort zwei Hilfsbrücken. Die sind niedriger als die alten Brücken - Fahrzeuge über 3,60 Meter dürfen die Straße daher aktuell nicht befahren. Die beiden Hilfsbrücken werden benötigt, damit auch während der Bauzeit dort Züge fahren können.

