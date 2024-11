Stand: 12.11.2024 10:00 Uhr Polizei Ratzeburg sucht Zeugen: Taxifahrer bei Raub schwer verletzt

Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg) sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Polizeiangaben war der Täter am Freitagabend (8.11.) gegen 19 Uhr in Lüneburg ins Taxi gestiegen und hatte sich nach Ratzeburg in den Rotdornweg fahren lassen. Der Fahrgast raubte dann Bargeld und verletzte den Fahrer währenddessen mit einer Stichwaffe. Anschließend flüchtete er. Der Taxifahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach dem Täter mit einem Spürhund war vergeblich.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg