Pinneberger Verein bietet Radtouren für blinde Menschen an

Vor allem bei schönem Wetter wie in den vergangenen Tagen sind sie in und um Pinneberg zu beobachten: Rund zehn Tandem-Fahrrad-Gespanne. Dahinter steckt der Verein "Weiche Speiche" mit sehenden und blinden Menschen. Wolfgang Kuchar ist seit Anfang an Mitglied in dem besonderen Fahrradclub: "Da können einige nichts oder nur wenig gucken. Aber das ist mir eigentlich egal. Ich mache das nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern da sich echte coole Typen dabei." Bis zu zwei Stunden lange Radtouren machen die Teams aus sehenden und blinden Fahrradfahrern gemeinsam.

