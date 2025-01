Stand: 21.01.2025 10:33 Uhr Pinneberger Restaurant vom Restaurantführer "Gault&Millau" ausgezeichnet

Das Restaurant Rolin aus Pinneberg ist erneut vom Restaurantführer "Gault&Millau" ausgezeichnet worden. Der Restaurantführer hat dem Restaurant zwei schwarze Kochhauben verliehen. Es ist das einzige Restaurant in Südholstein, das von "Gault&Millau" ausgezeichnet wurde. Die Kochhauben gelten in der Spitzengastronomie neben den Sternen des "Guide Michelin" als eine der wichtigsten Auszeichnungen. Neben dem Rolin in Pinneberg wurden die Restaurants "Alt Wyk" auf Föhr (Kreis Nordfriesland), "Flygge" in Kiel, "JM" auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und das "Restaurant Schnüsch" in Büsum (Kreis Dithmarschen) ausgezeichnet.

