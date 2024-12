Stand: 06.12.2024 11:50 Uhr "Pflegeleuchtturm": Sozialministerin Aminata Touré verleiht Preis

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) verleiht am Freitag den "Pflegeleuchtturm" an Institutionen, die sich besonders stark für eine gute Pflege engagieren. Nominiert für den mit 6.000 Euro dotierten ehemaligen Altenpflegepreis des Sozialministeriums ist auch das Haus Reckeblick Pflege- und Therapiezentrum in Neumünster. Pflegedienstleiter Martin Irmer hebt das besondere Betreuungskonzept hervor: Es gebe Veranstaltungen, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst initiiert würden - etwa Bingo-Abende, Singkreise, Vorlesungen und Ähnliches.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster