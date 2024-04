Stand: 30.04.2024 12:44 Uhr Pflege-Ausbildung: Viele fallen in der ersten Prüfung durch

Jeder fünfte Auszubildende in der Pflege in Schleswig-Holstein fällt beim ersten Prüfungsversuch in der Pflegeschule durch. Das geht aus einer kleinen Anfrage der SPD an die Landesregierung hervor. Die Pflegeausbildung sei anspruchsvoll, heißt es dazu vom Gesundheitsministerium. Zudem gibt es nach Angaben des Ministeriums sehr unterschiedliche Auszubildende, die demnach zum Teil nicht ausreichend schulisch ausgebildet sind, fehlende Sozialkompetenz mitbringen - oder für die Deutsch keine Muttersprache ist.

Am AWO-Bildungscampus in Preetz (Kreis Plön) fallen nach Angaben der Pflegeschule weniger Auszubildende durch, als im Landes-Durchschnitt. Dort werden Azubis individuell gefördert und haben die Chance von einem Lern-Coach begleitet zu werden. Außerdem gibt es Sprachkurse für ausländische Azubis und Nachhilfe-Unterricht. Die pflegepolitische Sprecherin Birte Pauls von der SPD fordert, dass Pflege-Azubis künftig besser begleitet werden.

