Petition für Haselnussbäume in Bad Segeberg

In Bad Segeberg befürchten viele Menschen, dass rund 30 Haselnuss-Bäume für eine Straßensanierung in der Innenstadt gefällt werden könnten. Deshalb hat eine Initiative Unterschriften für den Erhalt der Bäume gesammelt. Nach eigenen Angaben sind mehr als 2.100 zusammengekommen. Die Initiative hat sie jetzt dem Bürgermeister Toni Köppen (parteilos) übergeben.

Initiative: Lieber jetzt handeln als später vollendete Tatsachen

"Ich hoffe, dass die Bäume bleiben", sagte der Sprecher der Initiative. "Was die alleine an Schatten geben in diesen Klimazeiten, und was sie an Sauerstoff geben! Was sie an Abgasen reduzieren! Man kann das gar nicht ermessen." Deswegen will die Initiative im Vorwege der Sanierung dafür kämpfen, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht vor vollendeten Tatsachen stünden.

