Stand: 02.10.2024 10:47 Uhr Personalmangel im Kreis Segeberg: Bauprojekte verzögern sich

Zahlreiche Bauprojekte im Kreis Segeberg werden sich verzögern. Darüber hat die Verwaltung am Dienstagabend im Bauausschuss des Kreises informiert. Der Grund: Laut der zuständigen Leiterin der Abteilung "Liegenschaften und Bauprojekte" ist mehr als ein Viertel der Stellen unbesetzt. Das heißt, dass von 30 Vollzeitstellen acht frei sind. Hinzu kommt eine langzeiterkrankte Person sowie Mitarbeitende, die ihre Stunden reduziert haben.

Ein Sprecher des Kreises sagte, dass nun an einer Priorisierung der Projekte gearbeitet werde. Welche Bauvorhaben sich verzögern, sei derzeit noch nicht klar. Aber feststehe, so die Abteilungsleiterin, dass erstmal keine neuen Projekte bearbeitet werden. So sollen die Mitarbeitenden vor einem steigenden Arbeitsdruck geschützt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg