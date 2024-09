Stand: 02.09.2024 10:30 Uhr Osttangente in Flensburg: Autofahrer brauchen weiter Geduld

Seit zwei Wochen wird die Osttangente (B199) in Flensburg saniert. Vor allem zu Stoßzeiten kommt es dort immer wieder zu Staus. Am ersten Schultag am Montag haben sich die Autofahrerinnen und Autofahrer offenbar gut auf die Situation eingestellt. Längere Staus blieben laut NDR-Informationen aus. Trotzdem müssen die Verkehrsteilnehmer vor allem an den Kreuzungen Eckernförder Landtraße, Munketoft, Adelbylund und Nordstraße immer wieder Geduld mitbringen. Die Sanierung läuft noch bis Ende November.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg