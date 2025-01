Stand: 02.01.2025 14:09 Uhr Ostseeurlaub 2025: Kürzere Aufenthalte erwartet

Die Tourismusbranche erwartet im neuen Jahr viele Gäste an der Ostsee in Ostholstein und Lübeck. Das liegt vor allem daran, dass die Feiertage im Jahr 2025 günstig liegen, sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht. Die meisten Sommerurlaube werden im Januar und Februar gebucht. Die Inhaber und Betreiber von Hotels und anderen Unterkünften beobachten laut Wilmer-Huperz einen Trend zu kürzeren Aufenthalten. Zwar kommen noch immer viele Gäste an die Ostseeküste, allerdings bleiben sie nicht mehr so lange.

Erste Großveranstaltungen des Jahres im Frühjahr

An der Ostsee startet am 26. April mit dem Mega-Marsch die erste große Veranstaltung des Jahres. Die Teilnehmenden laufen von Scharbeutz nach Grömitz (Kreis Ostholstein) und wieder zurück. Ende Mai geht es dann weiter mit der achten Rennradwoche in der Lübecker Bucht. Mehrere Guides zeigen Hobby-Radfahrern die schönsten Trainingsstrecken an der Ostsee.

