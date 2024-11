Stand: 11.11.2024 16:49 Uhr Ostküstenleitung: Riesige Kabeltrommeln im Kreis Segeberg unterwegs

Die Bauarbeiten der Ostküstenleitung bei Henstedt-Ulzburg und Kisdorferwohld im Kreis Segeberg gehen in die nächste Phase. Von Montagnacht an sollen 60 Tonnen schwere und vier Meter große Kabeltrommeln für das neue Erdkabel zu den Baustellen transportiert werden. Das bestätigte der Netzbetreiber Tennet. Die riesigen Kabeltrommeln wurden vor Kurzem zunächst per Schiff und Lkw in das Zwischenlager in Wahlstedt (Kreis Segeberg) gebracht. Die 22 Kilometer langen Fahrten nach Kisdorferwohld sollen vor allem nachts durchgeführt werden. Auch in den nächsten Wochen soll es noch mehrere Schwerlasttransporte geben, so Tennet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg