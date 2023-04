NDR Festival in Büsum: Wattenmeer-Wahnsinn mit Wow-Effekt Sendedatum: 29.04.2023 19:30 Uhr Das Wetter in Büsum ist so unberechenbar wie die Lottozahlen - gestern Abend waren es sechs Richtige. Mit viel Sonnenschein, Wind und perfektem Wattenmeer-Wetter ging es durch den Abend. Bei den gemeinschaftlichen Bühnenspielen oder der Live-Challenge im NDR Fernsehen, wurden aus Besuchern Freunde und später beim ClockClock-Konzert dann Tanzpartner.

"Die kenne ich von Euch aus'm Radio. Ach so sehen die aus", sagt Anett aus Kappeln, als sie beim Soundcheck am frühen Samstagnachmittag die Chartband ClockClock hört, während die ihre Hitsingle "Sorry" proben.

Nicht nur Anett und viele andere Spontanzuschauer sind schon von den Proben der Band begeistert. Auch das Elektro-Poptrio aus Mannheim schwärmt von der besonderen Location. ClockClock-Sänger Bojan Kalajdzic ist angetan von der Aussicht auf's Meer, vor allem "weil kein Wasser da ist, wegen der Gezeiten. Sowas gibt's logischerweise bei uns in der Pfalz nicht."

Und Bandkollege Fabian Fieser findet es "krass, wie kalt und windig das hier ist. Gut, dass wir doch nicht die kurzen Shorts angezogen haben", lacht er, bevor sie sich für das spätere Konzert nochmal ins Hotel verkrümeln.

Aufwärm-Party mit Freestyle

Um Punkt 18 Uhr startet die Show auf der Watt-Tribüne mit NDR Fernsehmoderatorin Kristin Recke und NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Die bekannte Party- und Coverband Freestyle sorgt dafür, dass die eingefrorenen Füße auftauen und die ersten Tänzchen vor der Bühne starten. Dazu kurzweilige Info-Talks mit Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB), Tourismuschef Robert Kowitz, Bürgervorsteher Gerd Gehrts und Jörg Lüdtke, von der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Eindrucksvoll vermittelt Lüdtke den mehr als 5.000 Besuchern die Wichtigkeit der Seenotrettung.

Challenge im Namen des NDR

Für Spannung und Bewegung sorgt die Live-Challenge, die im NDR Schleswig-Holstein Magazin gezeigt wird. Schaffen es die Büsumer und Besucher, mit mehr als 500 Menschen drei auf den Boden gezeichnete 30x10 Meter große N.D.R. Buchstaben zu bilden und dann eine Laola-Welle zu starten? NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof versucht, mit seinem kratzigen Megaphon die menschlichen Buchstaben auf Position zu bringen - was am Ende für viele Lacher und eine halbwegs wellenförmige Laola sorgt: Challenge gemeistert! "Was für ein chaotischer Spaß“, lacht Helmut, bevor er sich mit seiner Frau Eva noch ein Siegergetränk genehmigt, um sich bereit zu machen für's Festival-Highlight.

Kuschelkonzert mit ClockClock

Kurz vor 21 Uhr ist die Sonne zwar fast weg, das Wattenmeer dank des Gezeitenhochs aber wieder komplett da. Ein perfektes Fotomotiv für viele Besucher. Auch Hauke und Brigitte aus Itzehoe (Kreis Steinburg) hält es jetzt nicht mehr auf ihren mitgebrachten Campingstühlen - die beiden Rentner sind erfahrene NDR Festivalbesucher, begeistert von der harmonischen und kuscheligen Atmosphäre, als das Konzert von ClockClock beginnt.

Das Trio, bestehend aus Bojan, Fabian und Marc, verzaubert mit seiner Musik direkt das durchmischte Publikum aus kuschelnden Pärchen, glücklich strahlenden Solotänzern und textsicheren Teenies in der ersten Reihe. "Die Mischung aus ruhigen Songs, wenn man traurig ist, und aus positiver Partymucke mit viel Energie - das macht die Band so besonders“, strahlt Katy, die mit ihrer Familie extra für ClockClock aus Hamburg angereist ist. Mehr als 5.000 Festivalbesucher singen beim letzten Song des Abends mit, dem Charthit "Sorry" - gemeinsam, gefühlvoll und glücklich.

Sonntag geht's weiter

Die Party für Groß und vor allem Klein geht am Sonntag weiter. Beim ersten Büsumer Familientag führt Horst Hoof durch das Programm. Ab 14 Uhr begeistern auf der Watt-Tribüne unter anderem der TSV Büsum mit Karatevorführungen, die Jugendfeuerwehr lässt es richtig brennen, die DLRG zeigt hautnah ihren Job als Retter. Musik und Party gibt es außerdem mit der Kinderband "Pelemele" und der Partyband "Good Music Live". Der 1. Büsumer Familientag endet gegen 22 Uhr.

Das nächste NDR Schleswig-Holstein Festival findet am 19. August in Bad Bramstedt statt.

