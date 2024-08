Online-Sprechstunde: So funktioniert der Hausarzt-Besuch per Video Stand: 06.08.2024 15:07 Uhr Die Ansteckungsgefahr in Wartezimmern beim Arzt ist groß. Deswegen gibt es in vielen Praxen Videosprechstunden. Ein Hausarzt in Travemünde berät Patienten schon seit sechs Jahren über den Computer.

von Sören Gerhardt

In seinem Behandlungszimmer wartet Sönke Freischmidt auf eine Patientin. Der Termin soll jetzt beginnen, aber das Wartezimmer vor der Tür ist leer und auch auf den Stühlen vor seinem Schreibtisch erwartet der Facharzt für Allgemeinmedizin niemanden. Freischmidt sitzt an seinem Computer, eine Webcam ist auf ihn gerichtet. Auf dem Bildschirm sollte er jetzt eigentlich die angekündigte Patientin sehen, aber auch das virtuelle Wartezimmer ist leer. "Manchmal gibt es einfach technische Fehler", vermutet der Arzt. "Vielleicht stimmt die Handynummer nicht, dann können wir den Link nicht richtig zustellen." Seine Videosprechstunde muss ausfallen. Das ist in der Hausarztpraxis am Travemünder Skandinavienkai (Lübeck) inzwischen eine Seltenheit.

Ausfallquote bei digitalen Terminen von 70 auf zehn Prozent gesunken

Für die Videosprechstunden hat die Praxis gerade ein neues System installiert. Seitdem finden 90 Prozent der Videosprechstunden wie geplant statt. Der Patient erhält einen Link auf das Handy oder den Laptop und landet dann auf dem Bildschirm des behandelnden Arztes. Werte wie Blutdruck können die Patienten vor der Sprechstunde in eine App eintragen. Beim zweiten Termin von Sönke Freischmidt funktioniert alles. Der Patient hat Fragen zu seinen Medikamenten gegen Bluthochdruck. Bild und Ton haben keine Aussetzer.

"Ich kann sehen wie es ihm geht", erklärt der Arzt. "Im Gesichtsausdruck, in der Mimik und Gestik. Ich kann über Körpersignale vieles ablesen." Patient Marco Doll ist berufstätig in Hamburg und hätte für den Arztbesuch heute Urlaub nehmen müssen. "Gerade für kleinere Absprachen ist die Videosprechstunde natürlich super hilfreich", sagt Doll.

Zahl der Videosprechstunden in Schleswig-Holstein nimmt zu

Seit 2018 bietet die Hausarztpraxis im Hafenhaus die digitalen Sprechstunden an. Anfangs mit mäßigen Erfolg, sagt Praxisleiter Ulrich von Rath. "Patienten mit Unsicherheiten bei der Videosprechstunde, hatten anfangs eine gewisse Scheu." In diesem Quartal finden in seiner Praxis 15 Prozent aller Sprechstunden per Video statt. So viele waren es noch nie und die Tendenz steigt.

Der Trend ist auch landesweit zu beobachten. Laut einer Umfrage der Krankenkasse AOK NordWest ist die Zahl der Videosprechstunden in Schleswig-Holstein in einem Jahr um 8,3 Prozent gestiegen. Etwa 100 Patienten pro Werktag lassen sich laut der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein in digitalen Sprechstunden behandeln.

Praxis in Travemünde will Digitalschulungen anbieten

Seit dem 1. April können die behandelnden Ärzte sich auch von zu Hause aus in die Videosprechstunde einwählen. In der Hausarztpraxis in Travemünde sind Videosprechstunden für die Patienten nicht verpflichtend, betont Ulrich von Rath. "Wer das nicht möchte, der braucht das nicht." Für Patienten mit Unsicherheiten arbeitet die Praxis gerade an Technik-Schulungen.

