Videosprechstunden beim Kinderarzt: Projekt in Hamburg startet

Stand: 28.10.2023 15:26 Uhr

Termine bei Kinderärztinnen und -ärzten sind schwer zu bekommen. Und etwa bei einem Fieber-Anfall an einem Freitagabend bleibt Eltern oft nur die Notaufnahme. Das will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) ändern. Sie bietet ab dem 1. November Videosprechstunden auch bei Kinderärztinnen und -ärzten an.