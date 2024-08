Stand: 26.08.2024 17:10 Uhr Online-Abstimmung zu Spielgeräten in Schleswig

Das sogenannte Rodeo-Board ist Spitzenreiter bei der Bürgerbeteiligung zum Bau eines Spielegeräteparcours in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) geworden. 137 Kinder und Eltern hatten bei einer Online-Befragung Smilieys für die einzelnen Angebote vergeben können. Vorne in der Wertung liegen auch der Hola Loop und die Hängematte. Geplant ist, die Spielgeräte zunächst übergangsweise in der Ladenstraße aufzustellen. Sobald dort Bauarbeiten anstehen, werden sie in den Lornsenpark verlegt.

