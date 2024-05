Stand: 31.05.2024 16:23 Uhr Olivenbäume für die Flensburger Innenstadt

Die Innenstadt-Kaufleute, die in der Flensburger Gilde organisiert sind, wollen am Sonntag zehn Olivenbäume in der Fußgängerzone aufstellen. Diese sind selbst finanziert, werden dann in speziell angefertigten Kübeln stehen und sollen für mehr Grün sorgen. Paten für weitere Bäume werden gesucht.

