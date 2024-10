Stand: 22.10.2024 12:08 Uhr ÖPNV-Projekt "SMILE24" erhält den Deutschen Mobilitätspreis

Das Projekt SMILE24 hat den Deutschen Mobilitätspreis 2024 erhalten. Es biete Mobilitätsansätze für den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg an. Laut Jury hat das Projekt in der Kategorie "Praxisbeispiele" überzeugt. Am Montag (21.10.) überreichte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Dennis Fiedel, dem Leiter des Bereichs Fahrgastmarkt bei der NAH.SH, den Preis.

Verkehrsminister Madsen erfreut über Auszeichnung

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) freut sich, dass das Projekt durch die Auszeichnung eine Vorreiterrolle erhält. "Davon profitieren die Menschen, die dort wohnen und auch millionenfach Menschen, die die Region besuchen. Umso schöner, wenn das bundesweit Beachtung findet und SMILE24 zu einem Vorreiter für Mobilität macht", sagte Madsen.

Deutscher Mobilitätspreis zeichnet Innovationen aus

Der Preis zeichnet technologische und gesellschaftliche Innovationen aus, die das Potential der Digitalisierung für die Mobilität nutzen. Die Preise werden in den Kategorien "Digitale Transformation und KI", "Neue Mobilitätskonzepte", "Design" und "Praxisbeispiele" vergeben. Der Deutsche Mobilitätspreis wird seit 2016 jährlich verliehen.

