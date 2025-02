Oberleitungsschaden behoben: Bahnverkehr in Kiel rollt an Stand: 12.02.2025 15:42 Uhr Am Hauptbahnhof Kiel rollt der Bahnverkehr wieder an. Die defekte Oberleitung konnte nach Angaben der Bahn am Nachmittag repariert werden. Zugreisende müssen noch mit Einschränkungen rechnen.

Eine beschädigte Oberleitung am Kieler Hauptbahnhof hat heute für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr von und nach Kiel gesorgt. Am Nachmittag konnte der Schaden behoben werden und der RE70 um 15.25 Uhr als erster Zug den Bahnhof verlassen. Bahnreisende mussten von 7.30 Uhr an auf Ersatzbusse ausweichen. Es kam laut Bahn teilweise zu einer Reisezeitverlängerung von bis zu 90 Minuten:

Erst Dienstagabend war der Kieler Hauptbahnhof wegen einer Bombendrohung gesperrt worden.

Auch erixx und nordbahn betroffen - Ersatzverkehr mit Bussen

Pendlerinnen und Pendler müssen sich auch weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Wie die Nordbahn mitteilte, kann es noch bis zum späten Nachmittag zu Folgeverspätungen und Ausfällen kommen. Reisende werden gebeten, die Fahrplanauskünfte zu beachten. Folgende Verbindungen können noch eingeschränkt sein:





Kiel - Hamburg/ Hamburg - Kiel: die Züge des RE7 und RE70 fahren wieder.

die Züge des RE7 und RE70 fahren wieder. Kiel - Lübeck : Die erixx-Züge RE83 und RB84 nehmen den Betrieb wieder auf

: Die erixx-Züge und nehmen den Betrieb wieder auf die RB76 fährt wieder

Die Fahrten der Linien RB73, RB75, RE72 und RE74 können noch verspätet sein

Über Zugausfälle, Verspätungen und die Kostenerstattung für Tickets informiert die Bahn:



auf der Internetseite www.bahn.de

www.bahn.de in der Smartphone-App DB Navigator

telefonisch über die kostenfreie Sonderhotline (0 8000) 99 66 33

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Öffentlicher Nahverkehr