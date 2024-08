Stand: 26.08.2024 16:39 Uhr Nutrias in Schwentinental gesichtet

In Schwentinental (Kreis Plön) sind laut Bürgermeister Thomas Haß (parteilos) Nutrias gesichtet worden. Sie würden sich am Teich am Ostseepark aufhalten. Es handele sich um ein Pärchen, das jetzt beobachtet werde. Schwentinental überlegt nach eigenen Angaben, ob man die Tiere einfach in Ruhe lässt oder etwas gegen sie unternimmt. Die Nagetiere sind hier nicht heimisch und stammen aus Südamerika. An Deichen und Uferbefestigungen richten sie regelmäßig Schäden an, weil sie Bepflanzungen abnagen und Höhlen in Böschungen buddeln.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön