Stand: 08.04.2025 12:42 Uhr Nübel: Dachstuhl von Einfamilienhaus steht in Flammen

In Nübel bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) steht zur Stunde ein Einfamilienhaus auf einem Anwesen in Flammen. Laut Rettungsleitstelle Nord ist der Dachstuhl vollständig zerstört. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich retten. Es gibt keine Verletzten. Vor Ort sind fünf Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften. Die Feuerwehr warnt aktuell vor starker Rauchentwicklung. Anwohnende in dem Gebiet sollen die Fenster geschlossen halten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

