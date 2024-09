Stand: 04.09.2024 10:16 Uhr Northvolt: Rege Beteiligung bei Einwohnerversammlung in Heide

Mehr als 130 Bürgerinnen und Bürger sind am Dienstagabend in das Berufsbildungszentrum BBZ in Heide (Kreis Dithmarschen) gekommen. Diskutiert wurde über das sogenannte Stadt-Umland-Konzept und über die Folgen der Ansiedlung des schwedischen Batteriezellenherstellers Northvolt für die Stadt Heide. Anwohnerinnen und Anwohner konnten in einer offenen Fragerunde ihre Fragen an Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) stellen. Vertreter von Northvolt waren an dem Abend nicht vor Ort.

Vor allem das Thema Wohnungsbau in Heide stand dabei im Mittelpunkt. Eine Bürgerin forderte die Stadtverwaltung auf, sich mehr um leerstehende Häuser in der Innenstadt zu kümmern. In einem ersten Schritt solle die Stadt alle derzeit ungenutzten Immobilien erfassen und dann versuchen, diese abzureißen um dort neuen Wohnraum zu schaffen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen