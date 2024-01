Northvolt: "Historischer Tag" für Bürgermeister von Norderwöhrden Stand: 23.01.2024 08:33 Uhr Mit vier zu drei Stimmen hat die Gemeinde Norderwöhrden für den Bau einer Northvolt-Batteriefabrik im Kreis Dithmarschen gestimmt. Diese Entscheidung sei so erwartbar gewesen, sagte der ehrenamtliche Bürgermeister der 260-Einwohner-Gemeinde.

Kay-Uwe Ewers (Freie Wählergemeinschaft Norderwöhrden), dem Bürgermeister von Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen), war der Medienrummel am Montagabend sichtlich unangenehm - und er sprach es auch laut aus: "Das mediale Interesse hat für großen Druck gesorgt." Das sei aber auch der einzige Druck gewesen, den er und seine Gemeindevertreter vor der Abstimmung über den Bau der Northvolt-Batteriefabrik gespürt hätten. "Alle haben die demokratischen Strukturen gewahrt und uns zu keiner Entscheidung gedrängt." Trotz aller Eile müsse sich Northvolt aber auch weiter an alle Regeln halten.

Das schwedische Unternehmen will auf einem Areal der beiden Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof eine Fabrik für Batteriezellen für E-Autos bauen. 4,5 Milliarden Euro sollen dort investiert werden - Bund und Land fördern das Projekt mit mehreren Hundert Millionen. Die Fabrik, die 2026 fertig und 3.000 Arbeitsplätze schaffen soll, ist eines der größten Industrieprojekte in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten.

Northvolt: Baubeginn soll noch im Frühjahr sein

Dass das Unternehmen nun zügig mit dem Bau der Batteriezellenfabrik starten will, erklärt Martin Höfelmann, Sprecher von Northvolt: "Wir werden noch in diesem Frühjahr den Baubeginn sehen." Es sei nun an allen, diesen historischen Moment mit Leben zu füllen. Mit großer Spannung habe er bei der Gemeindevertretersitzung zugehört - und sei letztlich mit dem Gesamtergebnis beider betroffenen Standortgemeinden sehr zufrieden. Bei einem Gesamtergebnis von 16:3 für das Projekt verspüre er den Rückenwind aus der Bevölkerung.

Der Sprecher lobte auch die Diskurskultur vor Ort und bezeichnete sie als einen weiteren Standortfaktor - neben der grünen Energie. Northvolt wolle wie geplant weiter am Zeitfenster festhalten - und rechnet mit den ersten produzierten Batterien für Elektroautos am neuen Standort im Jahr 2026.

Anschluss an Gleise und Autobahn nun dringend gefordert

Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) erklärte im Anschluss an die Sitzung, er sei zufrieden mit dem Ergebnis - respektiere aber auch die berechtigten Einwände derjenigen, die gegen den Fabrikbau gestimmt hatten. Er nannte den direkten Anschluss an die A23 als einen zentralen Baustein, der noch erfüllt werden müsse - daran werde aber gearbeitet.

Dem stimmte auch Bürgermeister Ewers zu. Er forderte dringende Unterstützung vom Bund - und nannte als Beispiel die Infrastruktur wie einen Gleisausbau und einen dauerhaften Anschluss an die A23. Er sprach von einem historischen Moment, dem er habe beiwohnen dürfen - und war gleichzeitig froh, dass nun erst einmal wieder etwas Normalität im Ort einkehren dürfte.

Regionale Wirtschaft freut sich auf Northvolt

Der branchenübergreifende Arbeitgeberverband der Westküste (UVUW) freut sich über das Ergebnis in Norderwörden. UVUW-Vorsitzender Lutz Bitomsky kündigte an, bereits am Mittwoch bei einem parlamentarischen Abend mit Politik, Northvolt und den Arbeitgebern der Westküste "von der Theorie in die Praxis wechseln" zu wollen: "Dazu gehört auch, dass wir als Unternehmensverband erwarten, dass das angekündigte Projektbüro von der Landesregierung zeitnah umgesetzt wird. Die Region braucht bei der Jahrhundertaufgabe Ansprechpartner und Koordinatoren, um die vielen Interessen, Angebote, Ideen und Projekte der Region zusammenzuführen."

In den kommenden Jahren werde es Herausforderungen für die regionale Wirtschaft geben, aber auch Chancen, so Bitomsky weiter: "Eine Umfrage unter unseren Mitgliedern zeigt, dass 18 Prozent der Arbeitgeber glauben, dass durch die Bekanntheitssteigerung der Region neue, eigene Fachkräfte rekrutiert werden. Darüber hinaus geht jedes dritte Unternehmen von einer Verbesserung der regionalen Infrastruktur aus." Noch nie hätte die Region derartige Entwicklungschancen gehabt wie jetzt, sagte Bitomsky.

