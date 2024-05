Unfall bei Pinneberg: Linienbus rutscht in Graben - viele Verletzte

Stand: 08.05.2024 08:04 Uhr

Am frühen Morgen ist ein Linienbus in Appen bei Pinneberg in einen Graben gerutscht. Derzeit läuft ein großer Rettungseinsatz, es gibt viele Verletzte. Der Unfall geschah um etwa 5.30 Uhr nahe der Kaserne.