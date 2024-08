Nordseeküste: Fährverkehr aus SH teilweise eingestellt Stand: 23.08.2024 19:10 Uhr Am Freitag ist ein kräftiger Wind über Schleswig-Holstein gefegt. An der Nordseeküste gab es zum Teil Sturmflutwarnungen. Mehrere Reedereien stellten ihren Fährbetrieb ein.

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) fielen daher am Freitag mehrere Fähren auf die Inseln aus. Die Büsumer Reederei Adler & Eils hatte aufgrund der veränderten Wetterlage und dem höherem Wellengang bereits am Mittwoch alle Ausflugsfahrten bis einschließlich Freitag abgesagt. Betroffen waren die Fahrten zu den Seehundbänken, Fangfahrten und Küstenfahrten.

Außerdem entfielen am Donnerstag alle Fahrten der MS "Nordlicht" von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland und zurück. Bis Freitag entfielen auch alle Fahrten der MS "Funny Girl" auf der gleichen Strecke, wie die Reederei mitteilte. Gäste, die von der Stornierung betroffen sind, können ihre Tickets zurückgeben oder umbuchen.

Ausfälle auch bei FRS Helgoline und Reederei Cassen Eils

Auch andere Reedereien meldeten Ausfälle: FRS Helgoline berichtet, dass der Katamaran HSC "Halunder Jet" am Donnerstag und Freitag nicht zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen)/Hamburg/Cuxhaven und Helgoland verkehrte.

Bei der Reederei Cassen Eils gab es am Donnerstag keine Fahrten des Katamarans MS "Nordlicht" ab Cuxhaven nach Helgoland und zurück. Betroffene Gäste sollten stattdessen die MS "Helgoland" nutzen - das Seebäderschiff fuhr zwischen Cuxhaven und Helgoland, allerdings verschoben sich die Abfahrtszeiten.

