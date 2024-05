Stand: 15.05.2024 09:27 Uhr Norderstedt: Regenbogenflagge vor dem Rathaus

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Mittwochvormittag vor dem Rathaus die Regenbogenflagge gehisst worden. Zusammen mit Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (Grüne) will der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Schleswig-Holstein auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Homophobie und Queerfeindlichkeit setzen.

Es sei wichtiger denn je, sagt Vorstandsmitglied Jonas Listing: "In Zeiten, wo in Flensburg Regenbogenflaggen heruntergerissen und verbrannt werden. Und in Zeiten in der Hass und auch Gewaltkriminalität gegen queere Menschen zunimmt, ist es umso wichtiger denn je Flagge zu zeigen. Ich ganz persönlich habe, als ich mich das letzte Mal im Netz geoutet habe und über Hassnachrichten geäußert habe, noch mehr Hassnachrichten und Morddrohungen bekommen."

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 08:30 Uhr