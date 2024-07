Stand: 12.07.2024 13:31 Uhr Norderstedt: 17 Tonnen Lachs von Lkw verschwunden

In Südholstein werden seit drei Tagen 17 Tonnen Lachs vermisst. Der Eigentümer und auch die Polizei in Norderstedt (Kreis Segeberg) sind ratlos. Eigentlich sollte der Lachs von Dänemark noch Polen geliefert werden. Die Spedition hatte den Sattelschlepper per GPS geortet, nachdem der Laster nicht wie erwartet nach Polen zurückgekommen war. Die Ware hat laut Polizei einen Wert von rund 100.000 Euro. Die Beamten gehen im Moment davon aus, dass der Lachs wohl in der Kohtla-Järve-Straße in Norderstedt umgeladen wurde, denn dort wurde der leere Sattelzuges gefunden. Die Polizei vermutet eine Beteiligung des Lkw-Fahrers, denn dieser ist seitdem ebenfalls verschwunden. Die Ermittlungen laufen nach Angaben eines Sprechers in alle Richtungen.

