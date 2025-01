Stand: 29.01.2025 15:37 Uhr Norderbrarup: Pferdeklappe hat keinen Platz mehr für neue Tiere

Die Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat keinen Platz mehr für weitere Tiere. Das teilt Inhaberin Petra Teegen mit. 38 Pferde dürfe sie aufnehmen - momentan seien es 46 und es werden noch mehr. "Angemeldet fürs Wochenende sind schon drei. Und in der Nacht kriegte ich einen Anruf, da ist ein Mann verstorben und die Frau kommt überhaupt nicht mit den Pferden zurecht, die kommen dann am Sonntag auch", sagt Teegen. Wer sein Pferd abgeben muss, komme auf die Warteliste - auf der allerdings schon 24 Pferde stehen würden.

