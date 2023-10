Stand: 10.10.2011 15:36 Uhr Nord-Piraten nehmen Kurs auf Landtagswahl

Die Landesliste der schleswig-holsteinischen Piratenpartei ist komplett. Die Politik-Neulinge gehen mit 30 Kandidaten in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Neben Spitzenkandidat Torge Schmidt ist darunter auch die ehemalige Grünen-Bundesvorsitzende Angelika Beer. Sie steht auf Platz 6 der Liste. Die Aufstellung der Kandidaten auf dem Parteitag dauerte insgesamt fast zwölf Stunden. Auch erste programmatische Anträge wurden beschlossen: So sprechen sich die Piraten in Schleswig-Holstein unter anderem gegen den Bau der festen Fehmarnbeltquerung, und gegen eine Zwangsmitgliedschaft bei Handels- und Handwerkskammern aus. Außerdem fordert die Partei, Gesetze und Verordnungen in klarem und verständlichem Deutsch zu verfassen.

"Wir werden in den Landtag einziehen"

Spitzenkandidat Schmidt sagte nach seiner Wahl, es gebe viel zu tun in der schleswig-holsteinischen Politik. "Wir werden in den Landtag einziehen, da bin ich sehr, sehr sicher." Vor allem will Schmidt mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen und einen besseren Datenschutz.

Schlange stehen war angesagt

Vor der Wahl hieß es aber erst einmal Schlange stehen für die Piraten im Kieler Wissenschaftszentrum, denn bei der Anmeldung wurde es voll. Ursprünglich hatten sich 50 Parteimitglieder zu dem Parteitag angemeldet. Doch in den vergangenen zwei Wochen stieg die Zahl. Letztendlich waren 150 Teilnehmer ins Wissenschaftszentrum gekommen. Die Zahl wurde von den Anwesenden mit Applaus aufgenommen.

Großes Interesse auch bei anderen Parteien

Viele Journalisten und Gäste aus Berlin waren gekommen: Mitglieder der Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und der stellvertretende Bundesvorsitzende Bernd Schlömer waren in Kiel. Außerdem gab's viele neue Mitglieder: Allein 25 Neueintritte konnten die Piraten am Sonntag vorweisen. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein jetzt mehr als 500 Parteimitglieder. Davon sind 150 seit der Berlin-Wahl eingetreten.

Auch die politische Konkurrenz wollte sich über die Aktivitäten der Piraten informieren: Monika Heinold von den Grünen und Uli Schippels von der Linken verfolgten das Geschehen im Wissenschaftszentrum.