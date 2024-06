Stand: 13.06.2024 16:56 Uhr Noch keine Spur vom Suffolk-Schaf aus Halstenbek

Die Polizei in Halstenbek (Kreis Pinneberg) sucht weiter nach einem wertvollen Schafbock, der an Ostern verschwunden ist. Das Tier gehört zur Suffolk Rasse - eine Rasse, die laut Schaf- und Ziegenzüchterverband sehr lukrativ verkauft werden kann. Lebende Schafböcke können demnach für bis zu 350 Euro im Internet verkauft werden. Das Fleisch kostet im Schnitt 75 Euro pro Kilogramm. In Husum (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte eine ganze Herde von Suffolk Schafen von einem Deich gestohlen. Im vergangenen Jahr wurden nur rund drei Fälle von Weidetier-Diebstählen von der Polizei aufgeklärt.

