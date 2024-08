Stand: 12.08.2024 12:18 Uhr Neversdorf: Frau von eigenem Auto überrollt

Eine 24-jährige Frau ist Montagmorgen bei Neversdorf (Kreis Segeberg) von dem eigenen Auto überrollt worden. Sie befand sich nach Angaben der Polizei mit einem 23-Jährigen an einem Feldrand im Freien, als das Auto an abschüssiger Stelle plötzlich losrollte. Die beiden stemmten sich laut Polizei gegen den Wagen, um ihn anzuhalten. Dabei kam die Frau unter das Auto und wurde eingeklemmt. Sie musste von Rettungskräften befreit und reanimiert werden. Im Anschluss kam sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Hintergründe, ob sie und ihr Beifahrer wohl die vielen Sternschnuppen am Nachthimmel ansehen wollten, bestätigte die Polizei nicht.

