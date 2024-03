Stand: 12.03.2024 14:39 Uhr Neues Tor in NOK-Schleuse Brunsbüttel eingebaut

Die Schleuse in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat seit Montag ein neues, frisch instand gesetztes Schleusentor. Der 1.600 Tonnen schwere Koloss lag drei Jahre im Dock einer Kieler Werft. So lange musste die betreffende Schleuse mit einem Ersatztor auskommen. Das 47 Meter lange Bauteil wurde zuvor rund 15 Stunden über den Nord-Ostsee-Kanal von Kiel nach Brunsbüttel geschleppt. In den kommenden Tagen sollen noch die Unterwagen eingebaut werden, die das Schleusentor bewegen. Laut den Verantwortlichen wird die Schleuse frühestens in eineinhalb Wochen wieder in den Betrieb gehen.

