Stand: 18.03.2024 14:39 Uhr Neues Schulgebäude für Lübecker Johannes-Prassek-Schule

Die Lübecker Johannes-Prassek-Schule, vor einigen Jahren als katholische Grundschule des Erzbistums gegründet, ist keine Container-Schule mehr. Nach viel Hin und Her, finanziellen Problemen, Streit um das Schulgrundstück und dem Rückzug des Bistums als Betreiber hat die kleine Privatschule nun neben dem Polizeihochhaus ein großes, neues Schulgebäude bekommen. Einzug war - ohne Vorankündigung - am Wochenende. Am Montag war der erste Schultag für die Kids. Neuer Betreiber ist die Organisation "KinderWege" gemeinsam mit der Bernot-Stiftung aus Meckenburg-Vorpommern. Nach Ostern können Interessierte die Schule bei einem Tag der offenen Tür kennenlernen.

Archiv 8 Min Nachrichten 17:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 16:30 Uhr