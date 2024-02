Katamaran fährt ab April von Brunsbüttel nach Helgoland Stand: 06.02.2024 08:00 Uhr Gute Nachricht für Brunsbüttel: Ab April fährt der "Halunder Jet" vom alten Anleger der Elbfähre nach Helgoland - zunächst dreimal wöchentlich. Das Angebot könnte aber noch ausgeweitet werden.

von Carsten Rauterberg

Mit dem neuen Angebot können Reisende ihren Trip nach Helgoland (Kreis Pinneberg) bald auch von Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen aus starten: Der Schnellkatamaran "Halunder Jet" hat die Kleinstadt am Übergang der Elbe zur Nordsee mit in seinen Fahrplan aufgenommen. Mehrmals in der Woche wird das Schiff ab April auf der Strecke Hamburg - Helgoland am alten Anleger der Elbfähre Brunsbüttel festmachen. Das teilte die Förde Reederei Seetouristik Helgoline (FRS) mit.

"Halunder Jet" mit Abfahrtshafen in Schleswig-Holstein

Die FRS Helgoline will mit dem neuen Angebot ihre Fahrgastzahlen und die Auslastung des "Halunder Jets" erhöhen. Zuvor waren Hamburg und Cuxhaven die einzigen Abfahrtshäfen der Linie. Der 2018 erbaute Hochgeschwindigkeits-Katamaran bringt Urlauber und Tagesgäste seitdem immer in der Saison von März bis November nach Helgoland. Er kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 Knoten fahren und 680 Passagiere mitnehmen - die Überfahrtsdauer soll ab Brunsbüttel etwa zwei Stunden betragen. Ein Tagesausflug mit Hin- und Rückfahrt am selben Tag kostet für Erwachsene ab Brunsbüttel 79,90 Euro und für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern 195,90 Euro.

Verhandlungen seit einigen Wochen

Notwendig für die neue Verbindung war der Kauf des Fähranlegers in Brunsbüttel durch die Flensburger Reederei FRS. "Wir freuen uns, unseren Fahrgästen neben Hamburg und Niedersachsen nun auch Abfahrten Richtung Helgoland ab Schleswig-Holstein anbieten zu können", so FRS Helgoline-Geschäftsführer Tim Kunstmann.

Abfahrten zunächst dreimal wöchentlich

Ab dem 3. April soll der Hochgeschwindigkeits-Katamaran mittwochs, freitags und sonntags Brunsbüttel ansteuern. Von Hamburg aus geht es über Brunsbüttel und Cuxhaven nach Helgoland. Bei großer Resonanz wird die Taktzahl laut FRS noch ausgeweitet. Bis dahin wird der Fähranleger für den Katamaranbetrieb umgebaut. Die Autorampe bleibt dabei voll erhalten.

Sturm verhindert Premiere

Eigentlich sollte der "Halunder Jet" schon am Montag zur Probe in Brunsbüttel festmachen. Das sei aber wegen des stürmischen Wetters nicht möglich gewesen, so Tim Kunstmann. So machte sich der FRS-Helgoline-Geschäftsführer selbst mit zwei Mitarbeitenden einen Eindruck vom guten Zustand des Anlegers in Brunsbüttel: "Von uns aus kann es bald losgehen. Wir freuen uns auf die Saison," erklärte Kunstmann. In Kürze werde die Reederei auch einen Schalter für den Fahrkarten-Verkauf eröffnen und auch Personal in Brunsbüttel einstellen.

