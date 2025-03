Stand: 06.03.2025 09:44 Uhr Gründungsradar: Hochschule Flensburg wieder mit Top-Platzierung

Die Hochschule Flensburg fördert ihre Studierenden bei Unternehmensgründungen besonders stark. Zu diesem Urteil kommt der Stifterverband der deutschen Wirtschaft in seinem gerade veröffentlichten Gründungsradar. Das ist ein Ranking, das die Gründungsförderung an deutschen Hochschulen miteinander vergleicht. Nach dem vierten Platz im Jahr 2023 belegt die Flensburger Hochschule in diesem Jahr den siebten Rang von insgesamt 65 Hochschulen in der Kategorie bis maximal 5.000 Studierende.

Gute Zusammenarbeit mit Europa-Uni in Flensburg

"Ich bin überzeugt, dass einer unserer Erfolgsfaktoren tatsächlich ist, dass wir seit Tag eins miteinander arbeiten - also nicht nur hochschulintern, sondern auch mit unserem Nachbarcampus, der Uni Flensburg. Wir haben uns nie als Konkurrenten gesehen und das von Anfang an zusammen aufgebaut", sagt Stefanie Jordt von der Hochschule Flensburg. Ab dem Wintersemester soll es auch einen Studiengang mit dem Titel "Gründung, Innovation, Entwicklung" geben. Insgesamt sind an der Flensburger Hochschule nach eigenen Angaben bis heute mehr als 200 Unternehmensgründungen erfolgreich realisiert worden - pro Jahr seien es rund 20.

