Stand: 05.04.2024 15:00 Uhr Neuer Studiengang im Kreis Schleswig-Flensburg gestartet

Seit Anfang April gibt es den neuen dualen Studiengang "Wirtschaftsinformatik" beim Kreis Schleswig-Flensburg. Das Studium dauert dreieinhalb Jahre und schließt mit dem Bachelor of Science der Wirtschaftsinformatik ab. Die Hälfte der Woche wird die Theorie an der Internationalen Hochschule vermittelt. An den restlichen Tagen sammeln die Studierenden praktische Erfahrungen im Bereich IT und Digitalisierung. Laut Ausbildungsleiterin Jule Petersen bietet ein duales Studium beim Kreis flexibles, modernes Arbeiten, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und gute Karrierechancen.

05.04.2024