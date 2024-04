Stand: 25.04.2024 08:28 Uhr Neuer Sand für weggespülte Ostseestrände

Tourismusorte an der Ostsee stellen aktuell Strandabschnitte wieder her, die die schwere Sturmflut im Herbst weggespült hatte. Im Kreis Ostholstein wird in Großenbrode laut Bürgermeister Peer Knöfler (CDU) Sand aus der Fahrrinne des Hafens gebaggert und durch ein Rohr an Land gespült. In Heiligenhafen wäre das Aufspülen zu aufwendig und kostspielig, heißt es vom Tourismusservice. Deshalb wurde der Sand mit 400 Lkw-Ladungen aus einer Kiesgrube in Malente geholt. In Timmendorfer Strand wird noch gearbeitet. Jede Gemeinde rechnet mit mehreren hunderttausend Euro, die in die Strände investiert werden. 75 Prozent soll das Land übernehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 08:30 Uhr